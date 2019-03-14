Боевики, готовившие теракты, ликвидированы в Ставропольском крае

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Национальный антитеррористический комитет России сообщил о нейтрализации в Шпаковском районе Ставропольского края двух боевиков, готовивших теракт, передает РИА Новости.
В ночь на 14 марта сотрудниками ФСБ России в результате оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о перемещении вооруженных бандитов на автомобиле вблизи хутора Балки, отмечается в сообщении.
"При попытке правоохранительных органов остановить подозрительный автомобиль лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия, применили гранату и попытались скрыться. В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы. Их личности предварительно установлены", - сказано в сообщении.
"Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ*. На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и граната", - резюмировали в ведомстве.
В результате происшествия потерь среди правоохранителей и пострадавших среди граждан нет. В настоящее время ведется работа по установлению возможных сообщников преступников.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.