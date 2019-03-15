Террористы открыли стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч

Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в связи со стрельбой, заявив, что на свободе могут оставаться другие злоумышленники.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. До 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Как рассказали изданию очевидцы, стрельбу в мечети, где в этот момент находились около 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. При этом он вел онлайн-трансляцию нападения.

New Zealand mosque shooting LIVE updates: Nine DEAD after brutal Christchurch attack https://t.co/S2ZMKFZsLW pic.twitter.com/eYZN4QBXM2 — india times post (@indiatimespost) 15 марта 2019 г.

Стрельбу открыл уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант (Brenton Tarrant), сообщает телеканал 1 News со ссылкой на источник в полиции Австралии.

Эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен заявил новозеландскому телеканалу 1 News, что ознакомившись с документом, сделал вывод, что его составитель является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.

Больница Крайстчерча готовится принять от 40 до 50 раненых, передал местный информационный портал Stuff. По данным портала, в больнице было срочно освобождено отделение интенсивной терапии. Власти попросили горожан не посещать учреждение без крайней необходимости.

© AP Photo / Mark Baker Стрельба в мечети в Новой Зеландии

Четыре человека задержаны в связи со стрельбой в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, сообщил комиссар полиции Майк Буш. Комиссар подчеркнул, что в городе могут находиться и другие злоумышленники. Кроме того, как рассказал Майк Буш, полиция обнаружила и обезвредила несколько самодельных взрывных устройств.

Также полиция Новой Зеландии попросила не распространять видеоролик, связанный со стрельбой в Крайстчерче, который, предположительно, снял стрелок.

"Полиция знает о том, что в интернете распространяется очень тяжелая видеозапись, связанная с инцидентом в Крайстчерч. Мы убедительно просим не распространять эту ссылку. Мы работаем над удалением записи", - сообщает полиция в Twitter.

Полиция сообщила, что работает над удалением записи.

#Breaking: Just in - Alleged video of the shooter being rammed by the police of #NewZealand after the shootings at the Al-Noor mosque and another, in the #Christchurch Terror attack. pic.twitter.com/6w5ze3qufX — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 15 марта 2019 г.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент одним из самых "черных дней" в истории страны.

"События в Крайтсчерче - это экстраординарный и беспрецедентный акт жестокости. Для нее нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших - члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они - это мы", - сказала Ардерн.

Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при стрельбе в мечети в Новой Зеландии нет, сообщили РИА Новости в посольстве России.

"По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет", - проинформировали в дипмиссии.