В США заявили о праве на превентивный ядерный удар

Ранее в Конгресс США были внесены два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных cил США генерал Джозеф Данфорд во время слушаний в американском Сенате заявил, что США не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Дружинин Путин рассказал, что будет, если против России применят ядерное оружие

По его мнению, современная политика Вашингтона, согласно которой возможно нанесение упреждающего ядерного удара, усложняет процесс принятия решений об атаке для противников США.

Данфорд выступил против каких-либо изменений в этом вопросе, так как в любом другом случае процесс принятия решений конкурентами Вашингтона станет значительно проще.

СМИ: США намерены увеличить количество ядерного оружия из-за России>>

"Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании", - сказал генерал.

Кроме того, он выразил уверенность, что существующая политика США в данном направлении является единственно правильной.

© Sputnik / Григорий Сысоев Лавров ответил на вопрос о возможной войне между Россией и США

Законопроекты об ограничении прав президента по нанесению ядерного удара уже не раз вносились в Конгресс, но одобрения не имели. Инициатива получила более серьезную поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Многие демократы подчеркивали, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным оружием.

Пентагон разрабатывает комплексы мгновенного глобального удара>>

Президент Барак Обама, согласно публикациям СМИ, думал об изменении политики в области превентивных ядерных ударов, но отказался от намерения что-либо менять.