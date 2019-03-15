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Полиция у мечети Крайстчерча, где произошла стрельба 15 марта 2019

Премьер Новой Зеландии уточнила количество погибших в результате стрельбы в мечетях

© AFP 2019 / STRINGER
В мире
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По предварительной информации, россиян среди жертв стрельбы в Крайстчерче нет.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1 News.

Не менее 48 пострадавших находятся в больнице с огнестрельными ранениями, проинформировали в управлении здравоохранения региона Кентербери.

Что известно

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Полиции удалось обезвредить несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях.

Полиция у мечети Крайстчерча, где произошла стрельба 15 марта 2019
© AFP 2019 / TESSA BURROWS
Полиция у мечети Крайстчерча, где произошла стрельба 15 марта 2019

В одной из мечетей стрельбу открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

Брентон Таррант сейчас разыскивается. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению. Премьер-министр назвала произошедшее одним из самых черных дней в истории Новой Зеландии.

Полиция в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
Террористы открыли стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч

Кроме того, Джасинда Ардерн подчеркнула, что в связи со стрельбой в Крайстчерче, жертвами которой стали 40 человек, уровень угрозы безопасности в стране повышен до высокого.

"Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого" - сказала премьер в ходе обращения, трансляция которого велась по местному телеканалу.

Премьер Новой Зеландии также подтвердила, что в связи со стрельбой в городе Крайстчерче задержаны четыре человека.

"Сейчас задержаны четыре человека, один из которых, как говорилось публично, рожден в Австралии. Эти люди, как я бы сказала, имели экстремистские взгляды. Нет признаков полагать, что есть другие подозреваемые в связи с инцидентом", - заявила она.

"Из того, что знаем, кажется, что атака была хорошо спланирована. Два взрывных устройства, присоединенных к транспортному устройству подозреваемых, найдены и обезврежены", - добавила она.

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Сообщалось о гибели 40 человек и 50 раненых. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии.

Теги:
террор, Новая Зеландия


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