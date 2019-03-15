Премьер Новой Зеландии уточнила количество погибших в результате стрельбы в мечетях

По предварительной информации, россиян среди жертв стрельбы в Крайстчерче нет.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1 News.

Не менее 48 пострадавших находятся в больнице с огнестрельными ранениями, проинформировали в управлении здравоохранения региона Кентербери.

Что известно

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Полиции удалось обезвредить несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях.

© AFP 2019 / TESSA BURROWS Полиция у мечети Крайстчерча, где произошла стрельба 15 марта 2019

В одной из мечетей стрельбу открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

Man who identified himself as Brenton Tarrant, 28, of Australia filmed self just before live streaming mass shooting at mosque in Christchurch, New Zealand pic.twitter.com/UowqUymsD2 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 15 марта 2019 г.

Брентон Таррант сейчас разыскивается. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению. Премьер-министр назвала произошедшее одним из самых черных дней в истории Новой Зеландии.

© AP Photo / Mark Baker Террористы открыли стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч

Кроме того, Джасинда Ардерн подчеркнула, что в связи со стрельбой в Крайстчерче, жертвами которой стали 40 человек, уровень угрозы безопасности в стране повышен до высокого.

"Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого" - сказала премьер в ходе обращения, трансляция которого велась по местному телеканалу.

Премьер Новой Зеландии также подтвердила, что в связи со стрельбой в городе Крайстчерче задержаны четыре человека.

"Сейчас задержаны четыре человека, один из которых, как говорилось публично, рожден в Австралии. Эти люди, как я бы сказала, имели экстремистские взгляды. Нет признаков полагать, что есть другие подозреваемые в связи с инцидентом", - заявила она.

"Из того, что знаем, кажется, что атака была хорошо спланирована. Два взрывных устройства, присоединенных к транспортному устройству подозреваемых, найдены и обезврежены", - добавила она.

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Сообщалось о гибели 40 человек и 50 раненых. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии.