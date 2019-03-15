Количество погибших при нападении на мечети в Новой Зеландии возросло до 49 человек

Не менее 48 пострадавших находятся в больнице с огнестрельными ранениями, проинформировали в управлении здравоохранения региона Кентербери в Новой Зеландии.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш рассказал, что число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49, передает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш также заявил, что правоохранительные органы больше не ищут подозреваемых в стрельбе в мечетях в Крайстчестере, в результате которой погибли 49 человек.

"В настоящий момент мы не ищем каких-либо конкретных лиц", - заявил Буш, но отметил, что "полиция не заявляет, что больше никто не мог быть причастен к произошедшему".

© AP Photo / Mark Baker Террористы открыли стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч

Майк Буш подчеркнул, что полиции Новой Зеландии и Австралии не обладали информацией о подозреваемых в стрельбе. "Ни у какого агентства не было информации об этих людях, я нахожусь в контакте с моими австралийскими коллегами, у них нет информации по поводу них", - сказал Буш.

Глава полиции также обратил внимание на то, что нападение было "очень хорошо спланировано".

Одному человеку уже предъявлены обвинения в убийстве в связи со стрельбой в Крайстчерче, проинформировал Буш.

"Я также хотел бы добавить, что пока один человек, мужчина, которому больше 20 лет, обвинен в убийстве и должен предстать в суде Крайстчерча завтра утром. Еще три человека задержаны, мы полагаем, что один человек из них, который был вооружен, может не иметь отношения к инциденту", – заявил он.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео задержания, предположительно, одного из мужчин, открывших стрельбу в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии.

На кадрах отчетливо видно, как двое вооруженных полицейских вытащили предполагаемого злоумышленника из машины и уложили его на тротуар.

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом, где выразил надежду, что все виновные понесут заслуженное наказание, сообщила пресс-служба Кремля.

"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.