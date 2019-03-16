Сотня арестованных и поджог банка: в Париже прошла очередная акция "желтых жилетов"

В 18-й акции "желтых жилетов", которая проходит по всей Франции, принимают участие 14 с половиной тысяч человек, из которых десять тысяч — в Париже.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Французская полиция задержала 94 человека в ходе очередной акции протеста "желтых жилетов" в Париже в субботу 16 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера всего в 18-й акции "желтых жилетов", которая проходит по всей стране, принимают участие 14 с половиной тысяч человек, из которых десять тысяч — в Париже.

По словам Кастанера, около полутора тысяч из них "настроены агрессивно и пришли, чтобы громить".

Les @PompiersParis et nos forces de l’ordre viennent de procéder à l’évacuation de tous les habitants d’un immeuble, délibérément incendié.

Le feu est maîtrisé.

Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs : ce sont des assassins. pic.twitter.com/mh0BgZACzf — Christophe Castaner (@CCastaner) 16 марта 2019 г.

Столкновения протестующих с полицией проходят главным образом у Триумфальной арки в районе Елисейских полей.

Демонстранты взрывали дымовые шашки, переворачивали и жгли мусорные баки, кидали в полицейских камни, ломали городские самокаты, поджигали автомобили и громили магазины. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки, резиновые пули и водомет.

Демонстранты также подожгли здание банка La Banque Tarneaud. Огонь удалось взять под контроль.

Во время протестов пострадал продюсер видеоагентства Ruptly — его ранили в ногу.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.