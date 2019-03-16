Telegram полностью восстановил работу после сбоя

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Telegram сообщил о восстановлении работы мессенджера после сбоя.

В своем аккаунте в Twitter компания принесла пользователям извинения за неудобства и заявила, что "сейчас работа снова пришла в норму".

"Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь", - говорится в сообщении.

Everything is now back to normal. Sorry for the trouble. If you can’t see your groups, log out and in again. Any other minor side-effects are due to caching and will go away on their own. Balance is restored. ✊😌 — Telegram Messenger (@telegram) 16 марта 2019 г.

Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже "исчезнут сами по себе".

Сбой в работе Telegram произошел около 15:00 по московскому времени в субботу 16 марта. По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему.