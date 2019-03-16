22:17 16 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR74.07
Поиск
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера.

Telegram полностью восстановил работу после сбоя

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
7 0 0

Сбой в работе Telegram произошел в субботу 16 марта.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Telegram сообщил о восстановлении работы мессенджера после сбоя.

В своем аккаунте в Twitter компания принесла пользователям извинения за неудобства и заявила, что "сейчас работа снова пришла в норму".

"Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже "исчезнут сами по себе".

Сбой в работе Telegram произошел около 15:00 по московскому времени в субботу 16 марта. По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему.

По теме

Telegram сообщил о проблемах с сервером
Теги:
Мессенджер, telegram


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вернуться домой: празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Падающий самолёт «подрезал» автомобиль на трассе в Канаде
Подрезал на дороге: кадры самолета, пересекающего трассу в Канаде
Факты о монетах Абхазии
"Звон" монет: десять фактов о современной нумизматике Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia