НАСА сообщило о приближении крупного астероида к Земле

Астероид EA2 несется на скорости около пяти километров в секунду, а диаметр космического тела достигает 40 метров.

CУХУМ, 18 мар – Sputnik. Крупный астероид EA2 приблизится к Земле на расстояние меньшее, чем до Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального сайта НАСА.

Предполагается, что астероид максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от поверхности планеты, что почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.

В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.