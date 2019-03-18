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Рисунок астероила на фоне Земли

НАСА сообщило о приближении крупного астероида к Земле

© Fotolia / AND Inc
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Астероид EA2 несется на скорости около пяти километров в секунду, а диаметр космического тела достигает 40 метров.

CУХУМ, 18 мар – Sputnik. Крупный астероид EA2 приблизится к Земле на расстояние меньшее, чем до Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального сайта НАСА.

Предполагается, что астероид максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от поверхности планеты, что почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.

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Теги:
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