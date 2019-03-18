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Ученые назвали настоящее имя Джека Потрошителя

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Имя Джек Потрошитель в течение долгих месяцев наводило ужас на весь Лондон в конце 1880-х годов.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Ученые из Ливерпульского университета после исследований ДНК на платке, содержавшем кровь убийцы и одной из жертв, заявили, что Джеком Потрошителем мог оказаться поляк Аарон Космински, пишет МИР24. 

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© AP Photo. Bernadette Tuazon
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Анализ ДНК показал, что Потрошитель был мужчиной с карими глазами и каштановыми волосами, что соответствует и описанию очевидцев.

В 2014 году предприниматель и любитель детективных расследований Рассел Эдвардс в сотрудничестве с экспертом в области генетического анализа доктором Яри Лухелайненом уже сообщали, что за серией убийств мог стоять именно выходец из Польши, Аарон Космински, работавший в Лондоне парикмахером. Космински и ранее входил во всевозможные списки подозреваемых в загадочной серии убийств в Лондоне, но достоверно установить его причастность к ним ранее не удавалось.

Джеку Потрошителю приписывались, по меньшей мере, одиннадцать убийств, совершенных с апреля 1888 по февраль 1891 года в районе Уайтчапел.

Историки утверждают, что почерк убийцы во всех случаях был безошибочно узнаваем. Немолодых проституток с перерезанным горлом находили на разных улицах Ист-энда, однако самое страшное было другое - убийца с точностью мясника или хирурга препарировал трупы, оставляя внутренности жертв лежать рядом с их обезображенными телами.

У Лондонской полиции было 6 подозреваемых, однако доказательств, достаточных для однозначного утверждения, кто именно был преступником, ранее не было.

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