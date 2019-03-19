ООН: два миллиарда людей лишены доступа к воде и гигиене

Доклад о мировом развитии водных ресурсов был представлен в Женеве во вторник ЮНЕСКО и Координацией деятельности ООН по воде и санитарии (UN Water) в преддверии Всемирного дня водных ресурсов.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Более двух миллиардов людей лишены доступа к воде и гигиене, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ООН.

В мире у трех человек из десяти нет доступа к безопасной питьевой воде, шесть человек из десяти не имеют доступа к элементарным санитарным услугам, которые обеспечивали бы их безопасность, а каждый девятый практикует открытую дефекацию, отмечается в докладе.

© AFP 2019 / GIANLUIGI GUERCIA От голода страдают более 120 миллионов человек по всему миру

Около половины из тех, кто пьет воду из незащищенных источников, проживают в Африке к югу от Сахары, где всего 24% населения имеют доступ к безопасной питьевой воде, и лишь 28% имеют базовые средства санитарии, которые не используются совместно с другими домохозяйствами.

Серьезные различия в доступе к водным ресурсам существуют и внутри отдельно взятых стран, особенно между богатыми и бедными слоями населения.

Эксперты подчеркивают, что в мире растет число конфликтов, связанных с водными ресурсами. Так в период с 2000 по 2009 год их было 94, а с 2010 по 2018 год этот показатель увеличился до 263.

Живительная влага: как количество и качество воды влияет на организм>>

"Если деградация окружающей природной среды и неконтролируемое давление на глобальные водные ресурсы будут продолжаться нынешними темпами, то к 2050 году 45% мирового валового внутреннего продукта и 40% мирового производства зерна окажутся под угрозой. Бедные и маргинальные слои населения будут непропорционально сильно затронуты, что еще больше усугубит и без того растущее неравенство. Доклад за 2019 год демонстрирует необходимость адаптации подходов как в политике, так и на практике, для устранения причин социальной изоляции и неравенства", – приводятся в докладе слова Жильбера Унгбо, председателя UN Water и президента Международного фонда развития сельского хозяйства.

Кроме того, в докладе отмечается, что безопасная питьевая вода и санитария признаны в качестве основных прав человека, поскольку без них невозможно обеспечение здорового образа жизни.

Всемирный доклад о мировом развитии водных ресурсов является ежегодным и посвящен различным вопросам стратегической воды и направлен на обеспечение устойчивого использования водных ресурсов. В документе учитываются региональные аспекты, ситуации в горячих точках и исторические данные.