Минобороны России опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца "Борей"

До 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А".

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Министерство обороны России обнародовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".

На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев отметил, что подводные силы ВМФ активно развиваются, и отметил особую роль проектов "Борей" и "Ясень".

"Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", - сказал адмирал.

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Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" должна стать основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия.

Подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей" могут передвигаться под водой со скоростью 29 узлов. Подлодка может погружаться на глубину до 450 метров. Автономность плавания - 90 суток. Экипаж - 107 человек. Вооружение субмарины составляют шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, а также 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и переносные зенитно-ракетные комплексы.