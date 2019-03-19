Яндекс будет разрабатывать беспилотные автомобили вместе с Hyundai

Компании будут работать над разработкой ​программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Подразделение крупнейшего южнокорейского автоконцерна, третьего по размеру автопроизводителя в мире, ​Hyundai Mobis подписало соглашение о сотрудничестве с российской компанией "Яндекс", об этом сообщает сайт TechCrunch.

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Финансовые условия сделки не разглашаются. При этом отмечается, что новые прототипы беспилотных автомобилей будут разработаны на основе существующих авто Hyundai и Kia.

"Наши беспилотные технологии уникальны и уже доказали свою масштабируемость. Беспилотные автокары Яндекс успешно показали себя на улицах Москвы, Тель-Авива и Лас-Вегаса, и это значит, что они смогут ездить везде", - сказал гендиректор компании Аркадий Волож.

Он отметил, что у Яндекс ушло всего два года, чтобы перейти от первых испытаний к запуску полноценных беспилотных такси, а после заключения соглашения с ​Hyundai, по его словам, работа пойдет быстрее.

При этом российская компания не ограничивает свое право предоставлять технологии и другими автопроизводителям.

Яндекс начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолел 789 километров от Москвы до Казани. Яндекс.Такси работает в 15 странах.