Фотоконкурс имени Андрея Стенина побил географический рекорд

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Заявки на участие в конкурсе имени Андрея Стенина в 2019 году подали участники из рекордного количества стран - 80, сообщает РИА Новости.

"Уже сейчас можно сказать, что географический охват и высокий уровень присланных работ поражает и радует. С каждым годом к участию в конкурсе присоединяются фоторепортеры из новых стран, и 2019 год не стал исключением – в его актив добавились работы из Бутана, Боливии, Йемена, Люксембурга, Маврикия, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Сомали, Судана и Эфиопии", - сказала куратор, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Лидерами по числу работ вместе с Россией стали фотографы из Ирана, Индии, Испании, Египта, Мексики и Бангладеш.

Присланные со всего мира фото жюри конкурса отсмотрит в апреле. Шорт-лист будет объявлен 13 июня на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2019 года, тогда же будет дан старт выставке его лауреатов в Москве и началу творческого турне конкурса по городам мира.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

