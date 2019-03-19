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iMac gets a 2x performance boost

Первые за два года: Apple представила новые моноблоки iMac

© Foto/ Apple Inc.
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Устройство нового поколения получило мощный процессор и суперсовременную видеокарту.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Сразу после презентации новых моделей планшетов разработчики Apple после двухлетнего перерыва представили компьютер iMac нового поколения, сообщает портал 360tv со ссылкой на официальный портал Apple.

iMac
© Foto / Apple Inc.
iMac

В Apple отмечают, что iMac стал вдвое производительнее, чем компьютеры компании предыдущих моделей. Американская компания в очередной раз решила представить новый товар не во время помпезной презентации, а онлайн.

Обновление получили обе версии моноблока. 21,5-дюймовый iMac теперь оснащен четырехъядерными процессорами восьмого поколения, а 27-дюймовую модель впервые оснастили шести- и восьмиядерными процессорами Intel девятого поколения.

iMac
© Foto / Apple Inc.
iMac

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Теги:
iMac, Apple


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