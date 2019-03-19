Первые за два года: Apple представила новые моноблоки iMac

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Сразу после презентации новых моделей планшетов разработчики Apple после двухлетнего перерыва представили компьютер iMac нового поколения, сообщает портал 360tv со ссылкой на официальный портал Apple.

© Foto / Apple Inc. iMac

В Apple отмечают, что iMac стал вдвое производительнее, чем компьютеры компании предыдущих моделей. Американская компания в очередной раз решила представить новый товар не во время помпезной презентации, а онлайн.

Обновление получили обе версии моноблока. 21,5-дюймовый iMac теперь оснащен четырехъядерными процессорами восьмого поколения, а 27-дюймовую модель впервые оснастили шести- и восьмиядерными процессорами Intel девятого поколения.