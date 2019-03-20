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Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (70)
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Накануне представители лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуаидо захватили дипломатические здания страны в США.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, пишет РИА Новости.

"Все возможности открыты", - сказал глава Белого дома.

© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
Россия предостерегла США от военного вторжения в Венесуэлу

Накануне представители лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуаидо захватили дипломатические здания страны в США. В Кабмине Венесуэлы подчеркнули, что захватчики действуют как агенты американского правительства.

Замглавы МИД РФ Рябков заявлял, что Россия предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы, это было бы катастрофическим сценарием. По его словам, действия США в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (70)

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