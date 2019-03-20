Керимова во Франции снова обвинили в уклонении от уплаты налогов

В прокуратуре Ниццы обвинили члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в уклонении от уплаты налогов и обязали выплатить залог в 20 миллионов евро.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Французская прокуратура обвинила российского сенатора Сулеймана Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов "с отягчающими обстоятельствами", сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Бизнес-омбудсмен Титов предложил реформировать налоговую систему России

Отмечается, что Керимова поместили под судебный контроль, который подразумевает, в частности, внесение залога в 20 миллионов евро.

Керимов уже находился под следствием во Франции с ноября 2017 года. Ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц.

Позже его отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, запретив покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог повысили до 40 миллионов евро.

Летом 2018-го все обвинения, предъявленные сенатору во Франции, сняли.