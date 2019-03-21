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Квартал красных фонарей в Амстердаме

Посмотрели и хватит: квартал красных фонарей в Амстердаме закроют для экскурсий

© AP Photo. PETER DEJONG
В мире
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Квартал красных фонарей - одна из главных туристических достопримечательностей Амстердама.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей с 2020 года, об этом сообщает газета Известия.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Такое решение объясняется новыми более строгими правилами, введенными для центра города, в котором находится знаменитый квартал.

Отмечается, что туристы, которые все же решат посетить квартал, должны будут оплатить "налог на развлечения". Причем ограничение для туристов будет действовать во всем квартале, в том числе в пабах и барах.

В материале указывается, что центр района Де Валлен посещают около 1000 туристических групп в неделю.

В феврале мэр Амстердама Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе Красных фонарей.

Накануне аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у российских туристов стран в 2018 году. В первую тройку вошли Турция, Абхазия и Финляндия. Нидерланды заняли 35 место.

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