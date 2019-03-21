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Скорая в Ираке,архивное фото

Туристический паром с десятками людей перевернулся в Ираке: есть погибшие

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
В мире
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Туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В результате крушения туристического парома "аль-Джазира" рядом с иракским городом Мосул погибло 45 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.

Отмечается, что причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня реки Тигр.

"По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - сообщил источник.

Как сообщает иракский телеканал Al-Sumaria, тридцать человек удалось спасти. Операция по спасению продолжается.



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