Туристический паром с десятками людей перевернулся в Ираке: есть погибшие

Туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В результате крушения туристического парома "аль-Джазира" рядом с иракским городом Мосул погибло 45 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.

Отмечается, что причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня реки Тигр.

"По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - сообщил источник.

Как сообщает иракский телеканал Al-Sumaria, тридцать человек удалось спасти. Операция по спасению продолжается.

A ferry with dozens of tourists, children among them, capsized in the Mosul area in Iraq, with at least 17 people dead, a security source tells Sputnik. Preliminary information indicates that the number of people on the ferry was more than the number allocated pic.twitter.com/kEiESThvcW — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 21 марта 2019 г.

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