Дело адмирала Колчака рассекретила ФСБ

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Федеральная служба безопасности России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Гриф секретности с дела сняли после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.
Колчак до сих пор не реабилитирован. Как указывает издание, правозащитники намерены оспорить решение об отказе в реабилитации, вынесенное Забайкальским окружным военным судом в 1999 году.
Адмирал Александр Васильевич Колчак был лидером Белого движения во времена Гражданской войны, а с ноября 1918 года и до смерти являлся Верховным правителем России. В 1920 году его расстреляли в Иркутске на берегу реки Ушаковка по постановлению большевистского военно-революционного комитета. Тело сбросили в прорубь. Жена Колчака Софья вместе с сыном Ростиславом сбежала в Румынию, а затем во Францию.