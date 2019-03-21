Дело адмирала Колчака рассекретила ФСБ

Доступ к материалам остается ограниченным, поскольку Колчак так и не был реабилитирован.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Федеральная служба безопасности России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

Гриф секретности с дела сняли после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.

Колчак до сих пор не реабилитирован. Как указывает издание, правозащитники намерены оспорить решение об отказе в реабилитации, вынесенное Забайкальским окружным военным судом в 1999 году.

Адмирал Александр Васильевич Колчак был лидером Белого движения во времена Гражданской войны, а с ноября 1918 года и до смерти являлся Верховным правителем России. В 1920 году его расстреляли в Иркутске на берегу реки Ушаковка по постановлению большевистского военно-революционного комитета. Те­ло сбро­си­ли в про­рубь. Жена Колчака Софья вместе с сыном Ростиславом сбежала в Румынию, а затем во Францию.