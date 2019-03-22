Евросоюз дал Великобритании отсрочку по Brexit

При этом страны Евросоюза остаются открытыми и к сценарию, при котором Brexit и вовсе будет отменен.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Евросоюз согласился на перенос даты выхода Великобритании из своего состава на несколько недель, сообщает РИА Новости.

© Фото : из архива Юрия Светова Светов о ситуации с Brexit: Мэй превратилась в "ежика в тумане"

Уточняется, что лидеры ЕС решили предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если договор о "разводе" будет одобрен британским парламентом. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля. При этом Евросоюз не будет возобновлять переговоры по Brexit, поэтому любые дальнейшие действия Лондона не должны противоречить ранее достигнутому соглашению.

Выработанные ЕС сценарии обеспечивают юридические гарантии в связи с предстоящими выборами в Европарламент, сказал премьер Испании Педро Санчес.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Великобритания должна будет к 12 апреля определиться по вопросу участия в выборах в Европарламент, если Палата общин в очередной раз отклонит сделку по Brexit.

Более того, по словам председателя Евросовета Дональда Туска до 12 апреля "все опции останутся открытыми": правительство Великобритании по-прежнему будет иметь выбор между выводом страны из ЕС по ратифицированному договору о "разводе", без такого договора, иметь возможность запросить длительную отсрочку даты Brexit, а также отзывать статью 50, то есть, по сути, отменить сам "развод" с ЕС.

Brexit

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его.

25 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit.

Изначально планировалось, что Brexit состоится 29 марта 2019 года. Однако в Великобритании возникли трудности с ратификацией договора о "разводе" ввиду условий по ирландской границе, содержащихся в нем. Евросоюз же отказался их пересматривать. Парламент страны дважды отверг прошлогоднюю сделку.

Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что намерена добиваться утверждения в парламенте страны предложения по тексту соглашения с Евросоюзом - с третьей попытки. Она сообщала, что если парламент все же утвердит эту сделку, то процедура ратификации пройдет максимально быстро. Однако, как предупредила премьер, Британия все равно не успеет осуществить ее до 29 марта. В среду Мэй попросила ЕС отложить Brexit до 30 июня 2019 года.