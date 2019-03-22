Британская Thomas Cook заявила о покупке туроператора "Библио Глобус"

Thomas Cook Group plc - британская туристическая компания, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, ведет свою историю с 1841 года и считается первой туристической компанией в мире.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Владеющая "Интуристом" британская туристическая компания Thomas Cook вместе с партнером заявила о покупке российского туроператора "Библио Глобус", передает Праим со ссылкой на сообщение британской компании.

"Thomas Cook Group объявляет о заключении соглашения о создании совместного предприятия (СП) с Ionic Invest для покупки туроператора "Библио Глобус", одного из крупнейших операторов в России", — сказано в сообщении Thomas Cook.

Ionic Invest находится в собственности компании по организации выездных мероприятий Sarpedon Travel, которая на протяжении многих лет остается партнером группы Thomas Cook.

Согласно условиям соглашения, Thomas Cook вместе с партнером приобретет 100% российского туроператора за денежное первоначальное возмещение в сумме 10 миллионов долларов. Thomas Cook, в свою очередь, купит в совместном предприятии 30% долей за 3 миллиона долларов к концу мая 2019 года. Дальнейшая доля будет выкуплена СП в январе 2020 года.

CC0 Самолеты компании Thomas Cook

Общая максимальная сумма денежного вознаграждения, подлежащая уплате совместным предприятием, включая первоначальное вознаграждение, может составить до 150 миллионов долларов США. Выплаты будут сделаны за счет собственных сгенерированных денежных средств нового СП, отмечается в сообщении.

"Для "Библио-Глобуса" заключение договора — это возможность выйти на еще более высокий мировой уровень, а для Thomas Cook Group — укрепить свои позиции на постоянно развивающемся российском рынке, получить дополнительные полетные мощности, расширить клиентскую базу", - сказано в сообщении российского туроператора.

"Библио-Глобус" является одним из крупнейших туроператоров в России. Ожидается, что валовые активы компании по завершении сделки составят 40 миллионов фунтов стерлингов (52,62 миллиона долларов), прибыль до налогообложения за год к сентябрю 2019 года прогнозируется на уровне 12 миллионов фунтов (15,7 миллиона долларов).