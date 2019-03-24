Ни океана, ни неба: Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов во время своего кругосветного путешествия на весельной лодке попал в мощный шторм в Тихом океане.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Российский путешественник Федор Конюхов, решивший пересечь в одиночку Тихий океан, сумел преодолеть на весельной лодке 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова.

Шторм в настоящее время пошел на спад, ветер упал с 90 до 45 километров в час, но Конюхова ожидает еще четыре дня шторма, волны в пять-шесть метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга. До ближайшей земли, мыса Горн, 2,3 тысячи километров. Лодка идет по курсу, сообщил руководитель штаба.

Сам Федор Конюхов отправил смс-сообщение, опубликованное на сайте путешественника с текстом: "Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода".

Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. Маршрут разбит на три этапа: в декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.

Размер весельной лодки Конюхова "Акрос" — девять метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там хранятся продукты на 300 дней и оборудование. В корме расположена навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.

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В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке "УралАЗ", установив мировой рекорд в 46 суток и четыре часа. В 2013-2014 годах совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили — Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.