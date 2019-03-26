"Семья первых": факты из жизни легенды сирийской разведки

История легендарного сирийского разведчика Шакиб Юсефа Абу-Джабаль, который был осужден военным судом Израиля на 315 лет, сумел выбраться из тюрьмы и продолжить свою борьбу на "Голанском фронте", рассказана его внуком в материале РИА Новости.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Заявления из Вашингтона о признании оккупированных сирийских Голанских высот территорией Израиля взволновала практически все страны и не только региона. Для Сирии подобные действия имеют особое значение.

Висам Халиль - внук легендарного сирийского разведчика - Шакиб Юсефа Абу-Джабаль рассказал РИА Новости малоизвестные факты из когда-то засекреченной работы своего деда на израильской территории в тылу.

© REUTERS / AMIR COHEN Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

Операция "Бар-Лева"

Шакиб Юсеф Абу-Джабаль родился в июле 1925 года в деревне Ар-Рама в Галилее. Семья Абу-Абу-Джабаль относится к друзсской конфессии и родом из Маждаль Шамс (пограничная деревня на оккупированной части Голанских высот).

По словам Висама, дед мало рассказывал о своей работе даже будучи в преклонном возрасте. Однако некоторые факты из его биографии он описал в своих мемуарах, а некоторые подробности засекреченных операций рассказали позже высокопоставленные офицеры и политики, которые с ним работали.

"Работать в национальной безопасности дед начал в 1953 году. Его деятельность была направлена исключительно против израильского присутствия. Он проработал на вражеской и приграничных к ней территориях, где было особенно сложно выполнять задачи", - рассказывает Висам.

Абу-Джабаль, будучи жителем Голанских высот, имел основание вернуться в родную деревню, на оккупированную территорию, получив задание в Дамаске собирать разведданные о перемещениях и планах израильской армии, а также ему было дано разрешение на формирование разведгруппы из 40 человек. В состав группы вошли два его сына: Юсеф и Аззат. Юсеф возглавил группу под видом рабочих на Суэцком канале в районе израильских укреплений "Линии Бар-Лева".

© Foto / предоставлено семьей Шакиба Юсефа Абу-Джабаль Фото из семейного архива сирийского разведчика Шакиб Юсефа Абу-Джабаль

"Дядя Юсеф со своей группой смогли обнаружить трубы под водой в районе "Бар-Лева", через которые израильские военные планировали подать масло и поджечь его при переправе египетской армии через Суэцкий канал. Подробные данные удалось передать египетской и сирийской разведкам. В ночь перед началом переправы египетским водолазам удалось заварить трубы", - делиться Висам.

Почта ценою в жизнь

Организовав работу подпольных групп в самых напряженных районах, Абу-Джабалю лично приходилось пересекать границу только по ему известным тропам для получения ценных документов и информации от своих резидентов. В период с 1967 по 1969 годы ему удалось проникнуть и уйти с территории Израиля 63 раза. В феврале 69-ого он вернулся на оккупированные Голаны, где был арестован израильскими спецслужбами.

"По рассказам деда, его пытали три месяца подряд всеми возможными способами. Но разговорить его не удалось, и он был выпущен на свободу, так как подозрения не нашли подтверждения. Оправившись, он продолжил свою деятельность в службе внешней разведки до 1973 года, пока его не арестовали вновь. Дед не знал, что, когда его пришли арестовывать, сын Аззат погиб, пытаясь пересечь границу на Голанских высотах с секретной почтой", - продолжает Висам.

© Foto / предоставлено Хамза Шахин Сирийский депутат: Голанские высоты - сирийская земля, так было и будет

Из тюрьмы на кладбище

Высокопоставленный офицер, работавший с Абу-Джабалем, после смерти деда рассказал его семье, что разведчика судили военным судом Израиля, комиссией из трех судей во главе с полковником Хамфри - евреем немецкого происхождения, известным в то время своей жестокостью. Выносить приговор сирийскому офицеру Шакибу он начал со слов: "Ты выйдешь из тюрьмы в могилу". В общей сложности суд приговорил Абу-Джабаля к 315 годам заключения.

Однако спустя 12 лет, сирийский разведчик и группа его друзей были выпущены на свободу. В 1984 году состоялся обмен между военнопленными Сирии и Израиля.

"Если бы мы меня осудили еще на четыре года больше, Израиль сделал бы для меня одолжение. Этого времени мне бы хватило, чтобы искоренить все плохое, что во мне оставалось. Я прочел 184 книги, часть из них по несколько раз… Но важнее этого, что я вышел из тюрьмы с ненавистью к злодейству, уважением к свободе и любовью к человечности", - написал позже в своих мемуарах Абу-Джабаль.

Египетская газета "Аль-Ахрам" в своем выпуске от 6 октября 1998 года написала на первой странице под разделом "Из историй побед на Голанском фронте" о сирийском разведчике и некоторых, известных на тот момент, подробностях его деятельности.

Встреча с президентом

После освобождения Шакиб Юсефа Абу-Джабаля пригласил к себе лично бывший президент Сирии Хафез Асад. Разведчик был удостоен самой высокой награды Арабской Республики - Медалью за Отвагу и за Заслуги со степенью отлично.

© Foto / предоставлено семьей Шакиба Юсефа Абу-Джабаль Президент Хафез Асад награждает сирийского разведчика Шакиб Юсефа Абу-Джабаль высшей госнаградой со степенью отлично

"Он практически ничего не рассказывал о деталях разговора с ныне покойным Хафезом. Единственное, что как-то мне сказал: встреча длилась три часа, и в какой-то момент президент начал называть вражеские военные объекты и военные базы, определяя их местоположение согласно тем разведдокументам, которые дед передавал на протяжении многих лет, - это было для него ценнее, чем награды", - говорит Висам и находит в одной из книг фотографии с той исторической встречи.

Разведчик, депутат и просто художни

Находясь в тюрьме, Абу-Джабаль научился рисовать. По словам Висама, это была вынужденная мера, так как сокамерники неохотно соглашались нарисовать за него. Картины сирийский разведчик отправлял через Красный Крест своим детям и родным. После его возвращения по указу министра обороны страны Мустафы Тласа были организованы несколько выставок с картинами "из израильской тюрьмы", а сам офицер стал почетным членом гильдии художников Сирии.

© Sputnik / Александр Макаров Голанские высоты. Сирийская Арабская Республика

Служить родине Абу-Джабаль не перестал после своих многочисленных диверсионных операций и стал депутатом от провинции Кунейтра (Голанские высоты) в сирийском Народном Совете и переизбирался на свой пост трижды, прослужив 12 лет. Умер Шакиб Абу-Джабаль в ноябре 2008 года в пригороде Дамаска, проведя последние годы жизни в кругу своих близких. Похоронили разведчика согласно его завещанию на Голанских высотах, прямо напротив оккупированной деревни Маждаль Шамс.

Семья "первых"

"Семью моего деда в деревне с юмором называли "семьей первых". Мой дед - первый, кто сформировал ячейки сопротивления на территории оккупированной Палестины. Дядя Юсеф - первый сирийский пленный в оккупационных тюрьмах. Дядя Аззат - первый погибший сириец на оккупированных Голанских высотах, а мама моя - первая сирийская несовершеннолетняя девочка, попавшая в израильскую тюрьму. Тетя Камилия - первая сирийская девушка, пересекшая границу и сбежавшая с оккупированных территорий (Израиля) в Сирию", - с гордостью рассказывает о своих родных Висам.

© Foto / предоставлено семьей Шакиба Юсефа Абу-Джабаль Фотография сирийского разведчика Шакиб Юсефа Абу-Джабаль в фамильном доме

По словам внука, Абу-Джабаль много летал за пределы Сирии, после тюрьмы лечился в СССР и прожил там в общей сложности два года. За его плечами командировки в Ирак, Иорданию и Ливан.

"Заявления США, нас - жителей Голанских высот - мало волнуют. У нас есть на кого ровняться. Мы верим, что международное сообщество не последует примеру Трампа, а я как потомок сирийского разведчика смогу вернуться в Маждель Шамс, освобожденную от Израиля", - с надеждой говорит Висам.

© Sputnik / Валерий Мельников Провинция Кунейтра в Сирии

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал действия Израиля недействительными.