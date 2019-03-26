Парламент Британии взял на себя определение судьбы Brexit

Депутаты Британии выразят свое отношение в том числе по таким радикальным идеям, как отказ от Brexit, проведение второго референдума и выход из ЕС без соглашения.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Парламентарии Великобритании утвердили поправку, согласно которой им предоставляется право проголосовать в среду по различным вариантам реализации Brexit, в том числе по самым радикальным, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Евросоюз дал Великобритании отсрочку по Brexit

Замминистра бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и министр здравоохранения Стив Брин ушли в отставку, чтобы присоединиться к тем, кто проголосовал против правительства. Харрингтон обвинил правительство в "игре в рулетку с жизнями и средствами к существованию" британцев.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его.

Изначально планировалось, что Brexit состоится 29 марта 2019 года. Однако в Великобритании возникли трудности с ратификацией договора о "разводе" ввиду условий по ирландской границе, содержащихся в нем. Евросоюз же отказался их пересматривать. Парламент страны дважды отверг прошлогоднюю сделку.

Мэй в понедельник подтвердила, что документ по-прежнему не пользуется достаточной поддержкой парламента. При этом ЕС поставил Британии ультиматум: если документ будет одобрен на этой неделе, Британия покинет ЕС в мае, если нет – то британское правительство должно представить план действий к 12 апреля или же страна покинет ЕС без соглашения. Большинство британских депутатов при этом выступают против Brexit без соглашения.