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Евросоюз подтвердил, что не признает суверенитет Израиля над Голанами

© AFP 2019 / ODD ANDERSEN
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Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Евросоюз официально подтверждает, что не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© REUTERS / Carlos Barria
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"Позиция ЕС в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 СБ ООН, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в заявлении.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.

Принадлежность Голан остается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки урегулировать который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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