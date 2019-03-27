Евросоюз подтвердил, что не признает суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Евросоюз официально подтверждает, что не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

© REUTERS / Carlos Barria США приняли по Голанам "решение страны-изгоя"

"Позиция ЕС в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 СБ ООН, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами", - говорится в заявлении.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.

Принадлежность Голан остается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки урегулировать который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.