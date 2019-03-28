Постпред Сирии при ООН: Израиль нанес авиаудары по Алеппо

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Израиль нанес авиаудары по промышленному району Шейх-Наджар в сирийском Алеппо, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.
Отмечается, что атака была совершена в тот момент, когда по инициативе Дамаска началось заседание Совбеза ООН по Голанским высотам. ПВО арабской республики смогли отразить несколько ударов.
По данным РИА Новости, целью атаки, помимо Шейх-Наджара, стал гражданский аэропорт и населенный пункт Джибрин.
По данным гостелеканала Ikhbariya, удар был нанесен в районе 23:00 по местному времени. При этом пострадавших, как сообщил каналу военный источник, нет — ущерб лишь материальный. При этом израильская газета Jerusalem Post утверждает, что погибли порядка десяти человек.
В Сети появились кадры, на которых запечатлены последствия авиаудара по Алеппо. На видео можно увидеть горящие здания, слышны разрывы снарядов. В результате обстрела разрушены здания, в городе нарушено электроснабжение.
#Syria: video showing aftermath of #Israel|i airstrike tonight on ammo depot in Sheikh Najar Industrial district (E. #Aleppo). https://t.co/jwPpaWK0iL pic.twitter.com/FXlLRPTDop— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 27 марта 2019 г.
Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету. В российском МИДе назвали удары израильских ВВС нелегитимными и необоснованными.
В последний раз Израиль атаковал Сирию в январе. Тогда его целью были иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны, которые помогают правительственным войскам бороться с боевиками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. Тель-Авив неоднократно указывал на то, что намерен противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю движением "Хезболла".