Постпред Сирии при ООН: Израиль нанес авиаудары по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо, который был нанесен в районе 23:00 по местному времени в среду 27 марта.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Израиль нанес авиаудары по промышленному району Шейх-Наджар в сирийском Алеппо, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари.

Отмечается, что атака была совершена в тот момент, когда по инициативе Дамаска началось заседание Совбеза ООН по Голанским высотам. ПВО арабской республики смогли отразить несколько ударов.

По данным РИА Новости, целью атаки, помимо Шейх-Наджара, стал гражданский аэропорт и населенный пункт Джибрин.

По данным гостелеканала Ikhbariya, удар был нанесен в районе 23:00 по местному времени. При этом пострадавших, как сообщил каналу военный источник, нет — ущерб лишь материальный. При этом израильская газета Jerusalem Post утверждает, что погибли порядка десяти человек.

В Сети появились кадры, на которых запечатлены последствия авиаудара по Алеппо. На видео можно увидеть горящие здания, слышны разрывы снарядов. В результате обстрела разрушены здания, в городе нарушено электроснабжение.

Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету. В российском МИДе назвали удары израильских ВВС нелегитимными и необоснованными.

В последний раз Израиль атаковал Сирию в январе. Тогда его целью были иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны, которые помогают правительственным войскам бороться с боевиками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. Тель-Авив неоднократно указывал на то, что намерен противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю движением "Хезболла".