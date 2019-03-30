Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным по Венесуэле

Ранее Дональд Трамп потребовал от российских военных, прибывших 23 марта в Каракас, "убраться" из Венесуэлы, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

"Мы будем говорить о социализме. Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си Цзиньпином", - сказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что США находятся во многих странах мира, им никто не указывает, где быть или не быть, и Россия тоже рассчитывает на уважение ее права строить двусторонние отношения.

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Песков также напомнил, что Москва отправила в Венесуэлу своих представителей в рамках заключенных контрактов в сфере ВТС и других направлениях.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.