Из комиков в фавориты: Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Накануне выборов шоумен Владимир Зеленский возглавляет президентскую гонку, по данным всех социологических опросов, с отрывом в 10% от ближайших соперников.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Украинский шоумен Владимир Зеленский впервые баллотируется на пост главы государства. Первое место в рейтинге соцопросов стало неожиданностью как для украинского общества, так и для западных партнеров. Материал РИА Новости расскажет о неожиданном фаворите и предвыборных раскладах.

Мнения социологов сходятся - Зеленский точно попадет во второй тур, главная интрига в том, кто будет его соперником. Эксперты полагают, что впервые в истории Украины второй тур президентских выборов может стать не противостоянием "власть" - "оппозиция", а битвой "старых" и "новых" политиков.

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Соперники считают рейтинг Зеленского "раздутым" и ожидают, что значительная часть его электората, а это преимущественное молодежь, просто не дойдет до избирательных участков в день голосования.

Президентские выборы пройдут на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, рейтинг Зеленского превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Без политического опыта

Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) в семье профессора кибернетики. Учился в Кривом Роге в гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. Принимал участие в школьной самодеятельности: играл в театральных спектаклях, был гитаристом в школьном ансамбле. Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.

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Говоря о себе, Зеленский отмечал, что мечтал стать пограничником, затем в школе - переводчиком и дипломатом.

В 11 классе Зеленский начал в разных командах играть в КВН, а в 1997 году вместе с коллегами создал команду "95-й квартал". Он стал в ней не только капитаном и актёром, но и автором большинства номеров. С 1998 по 2003 год "95-й квартал" выступал в Высшей лиге КВН, участники команды практически жили в Москве и постоянно гастролировали по СНГ. В 2003 году Зеленский покидает "Клуб веселых и находчивых" вместе со своей командой из-за конфликта с ведущим КВН Александром Масляковым.

В 2005 году на телеканале "Интер" стартует телешоу "Вечерний квартал", идеологом, автором, режиссёром и ведущим актёром которого является Зеленский. Шоу быстро набирает популярность и вскоре по рейтингам среди украинской аудитории обгоняет КВН и Comedy Club. Кроме того, команда "95-й квартал" перерастает в студию "Квартал-95".

"Всегда замечал за собой интересную особенность: не стараюсь быть хорошим сразу, а потом к себе располагаю. Поэтому когда пришел на телеканал "Интер" пробоваться на роль ведущего, специально для того чтобы понравиться, ничего не делал. Вообще, если мне интересно, очень быстро "завожусь". Поэтому и на площадке так себя веду", - рассказал Зеленский.

Студия выпускает несколько телепроектов ("Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай"), пишет сценарии для телепередач ("Песня года", "Полундра"), мюзиклов ("За двумя зайцами", "Три мушкетёра", "Очень новогоднее кино или ночь в музее"), фильмов и корпоративов.

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Зеленский также участвовал в проекте "Танцы со звёздами", после чего стал одним из самых востребованных шоуменом на украинском телевидении. Он регулярно снимается в новогодних мюзиклах, принимает участие в различных телешоу, ведет концерты, пишет теле- и киносценарии. Тем не менее, основным его проектом остаётся "Вечерний квартал".

Президентские амбиции

К выдвижению Зеленского в качестве кандидата в президенты политологи и социологи приучали украинского избирателя практически год. Они упорно включали его фамилию во все президентские рейтинги, хотя о намерении баллотироваться шоумен заявил за несколько минут до Нового года.

Его обращение показал вместо новогоднего поздравления президента канал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, которого СМИ называют главным партнером шоумена. Телеканал Коломойского с 2012 года сотрудничает со студией "Квартал 95", руководителем и главным идейным генератором которой является Зеленский.

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В политических кругах участие Зеленского в выборах многие считали делом времени. По данным СМИ, в администрации Порошенко начали измерять рейтинг Зеленского еще с начала 2016 года. Поводом для этого послужил выход на ТВ первого сезона сериала "Слуга народа", в котором Зеленский играет главную роль – честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету фильма, герой Зеленского по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

По данным команды шоумена, электорат Зеленского – это люди в возрасте от 18 до 30 лет. Географически они сосредоточены в городах и селах на юге и востоке страны.

"В актив к Владимиру Зеленскому, безусловно, следует отнести общую усталость избирателя от традиционных политиков, причем как провластных, так и оппозиционных. Именно за счёт своей новизны, интересности и необычности формата избирательной кампании Зеленский может показать вполне достойный результат, и если не победить, то выйти во второй тур", - считает украинский политолог Руслан Бортник.

Предвыборные обещания

Зеленский заявил, что идет в президенты на один срок, а потом передаст страну "в руки нового поколения".

"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - заявил он.

В начале избирательной кампании шоумен призвал украинцев помочь в создании предвыборной программы, написав пять основных проблем страны. За несколько дней пользователи социальных сетей выдвинули сотни предложений, в том числе об отмене всех налогов или расстреле членов парламента и правительства.

Актер неоднократно заявлял, что его главная цель после победы на выборах - ликвидация коррупции на Украине. "Всю коррупцию уберем… Всем поставим одинаковые правила. Закон у нас единственный для всех, один для всех. Как на юрфаке меня учили, так и в жизни. Для всех одинаковые правила. Нет исключений", — сказал Зеленский.

Он также пообещал, что в случае победы на выборах попытается договориться о прекращении огня в Донбассе и привлечь к минским договорённостям западные страны.

Кроме того, он намерен в случае победы на президентских выборах провести референдум о вступлении Украины в НАТО.

Зеленский вел кампанию нестандартно: вместо традиционных встреч с избирателями, он ездил по стране с концертами, избегал встреч с журналистами. За весь период избирательной кампании он один раз встретился в закрытом формате с журналистами зарубежных СМИ и решился на интервью в записи с двумя лояльными к нему телеканалами. Заметно, что Зеленский "плавает" во многих экономических и политических процессах, не до конца понимает распределение полномочий ветвей власти на Украине и как решить проблему восстановления мира в Донбассе, а если не знает ответов на вопросы, начинается отшучиваться.

Изначально эксперты предполагали, что Зеленский подставной кандидат, а его цель - потроллить власти и откусить у кого-то часть голосов, затруднив проведение выборов в один тур.

План "Б" на случай поражения

По информации интернет-издания "Украинская правда", если Зеленский проиграет на президентских выборах, его партия будет участвовать в запланированных на осень выборах в парламент.

"Если руководитель студии "Квартал 95" проигрывает на президентских выборах, он собирается вести партию "Слуга народа" на парламентские. И, как показывают последние социологические опросы, сегодня шансы у нее высокие", - пишет издание.

Как говорится в статье, пока не понятно, захочет ли Зеленский лично идти работать в Верховную раду. "Президент и депутат - это два разных мира.

Работа в парламенте обычно рутинная и неблагодарная, в которой неопытному политику легко потеряться среди 450 депутатов. При таких условиях "Слуга народа" может баллотироваться в парламент с поддержкой Зеленского, но без его присутствия в списках", - цитирует "Украинская правда" свои источники в штабе шоумена.