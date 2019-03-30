Захарова: рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Каракаса традиционное взаимовыгодное сотрудничество.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва однозначно обозначила цель прибытия в Венесуэлу своих военных специалистов, речи о воинских контингентах не идет, а домыслы о военных операциях безосновательны, передает РИА Новости со ссылкой на комментарий опубликованный на сайте МИД России.

"Прибытие в Венесуэлу российских специалистов по военно-техническому сотрудничеству продолжает вызывать нервную реакцию в Вашингтоне. Там даже заговорили, что США будут рассматривать появление на венесуэльской территории представителей вооруженных сил стран, находящихся за пределами Западного полушария, как провокационные действия, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе", - сказано в комментарии Захаровой.

Захарова также обратила внимание американских политиков на географическую карту. "Часть территории Российской Федерации - полуостров Чукотка - расположена именно в Западном полушарии. Так что для России Американский континент - близкий сосед", - отметила дипломат.

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Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Россия "четко обозначила цель прилета своих специалистов в Каракас".

"Ни о каких "воинских контингентах" речь не идет. Соответственно, абсолютно безосновательны домыслы насчет проведения Россией в Венесуэле неких "военных операций", - сказада она.

Кроме того, дипломат заметила, что "в Вашингтоне судят по себе, пытаясь приписать Москве планы, которые сами вынашивают в отношении этой страны".

"Вновь высокомерно объявляется, что у них "все опции на столе". В этой связи неплохо бы, к примеру, узнать, что делают многочисленные американские военные инструкторы в соседней с Венесуэлой Колумбии? И почему вдруг Белый дом стал зазывать ее другого соседа - Бразилию - в НАТО, вопреки уставу и даже названию североатлантического блока?", - отметила Захарова.

Вашингтон по-прежнему считает актуальной "доктрину Монро", приравнивающую Латинскую Америку к исключительной сфере влияния США, считает Захарова.

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"Но Венесуэла, где хранят заветы прославленного борца с колонизаторами Симона Боливара, опять отказалась подчиниться диктату, продолжая самостоятельно определять, как жить и с кем дружить. Видеть это вашингтонским стратегам, наверное, обидно, но у них нет "машины времени", чтобы вернуть Землю в 19-й век", - добавила представитель министерства.

Дипломат также заверила, что Россия намерена способствовать диалогу правительства и оппозиции в Венесуэле и рекомендует США прекратить "душить" экономику Венесуэле и подталкивать страну к гражданской войне.

"Со своей стороны рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить ее экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право. Призываем все венесуэльские политические силы, ставящие интересы родины выше собственных амбиций, к диалогу. Готовы всемерно содействовать его налаживанию", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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Захарова назвала нелепыми угрозы со стороны США ввести санкции в отношении России за сотрудничество с Венесуэлой.

"Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она добавила, что в Москве понимают, "чем вызвана американская нервозность".

"Планировавшаяся быстрая смена власти в Каракасе не удалась. Своей самоуверенностью Вашингтон лишь "подставил" тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца, которого народ не избирал. Тем самым они лишили себя пространства для дипломатического маневра", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.