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Eurofighter Typhoon

Надежды НАТО: Business Insider назвал лучшее оружие альянса

© AP Photo. Vadim Ghirda
В мире
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Перечисленные вооружения активно используются странами НАТО в военных операциях и учениях.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может использовать в ходе гипотетического конфликта с Россией или Китаем, передает РИА Новости.

В списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Конкурирующие с альянсом державы пока не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолетом по скрытности и продвинутости оборудования, отмечает автор статьи.

© AP Photo. Michel Euler
F-35 Lightning II

Наряду с F-35 Business Insider особо выделяет истребитель Eurofighter Typhoon, построенный в кооперации рядом европейских стран. По утверждению автора, данная боевая машина по возможностям сопоставима с последними модификациями самолета Су-35, поэтому вполне может противостоять "смертоносному российскому истребителю".

Eurofighter Typhoon
© AP Photo. Mindaugas Kulbis
Eurofighter Typhoon

Далее идут американские стратегические бомбардировщики – B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer. Благодаря регулярной ротации бомбардировочной авиации в Европе США гарантируют сдерживание противника, сказано в статье.

B-2 Spirit
© AP Photo. Staff Sgt. Joshua Smoot
B-2 Spirit

Кроме того, в списке свое место занял американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Несмотря на наличие аналогов, P-8A остается одним из лучших "охотников" за подводными лодками, подчеркнул автор.

В качестве средства противодействия подлодкам Business Insider также выделил фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.

Издание также упоминает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Эти машины могут нести до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность", благодаря чему способны наносить "разрушительные удары" по вражеской технике, отмечает автор.

AH-64 Apache
© AP Photo. Scott Applewhite
AH-64 Apache

Среди бронетехники альянса Business Insider выделил немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2. Немецкие машины имеют репутацию "несокрушимых" и по-прежнему считаются одними из лучших в НАТО наряду с американскими танками M1 Abrams и британскими Challenger 2, полагает автор.

Leopard 2
© AP Photo. Mindaugas Kulbis
Leopard 2

Кроме указанных выше образцов вооружения, в списке также отмечены американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Авианосец класса Nimitz
© AP Photo. Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers
Авианосец класса Nimitz

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Теги:
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