МИД России опубликовал первоапрельскую шутку о выборах президента на Украине

В российском МИДе прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, опубликовав шуточный ролик с прогнозом погоды.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. МИД России опубликовал в Twitter "экстренное сообщение" о ситуации на Украине, которое оказалось прогнозом погоды. Так шутливо во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших в воскресенье 31 марта.

"В связи с многочисленными просьбами прокомментировать ситуацию на Украине по состоянию на 1 апреля, информируем: из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля. Киев +9, Харьков +14, Одесса +14", - говорится в опубликованном видео. "В целом, все ясно", - констатировали в МИД.

На данный момент ЦИК обработал 90% протоколов с избирательных участков. Во второй тур по имеющимся результатам пока проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которые набрали 30,26% и 15,99% голосов соответственно.