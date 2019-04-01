МИД России опубликовал первоапрельскую шутку о выборах президента на Украине

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. МИД России опубликовал в Twitter "экстренное сообщение" о ситуации на Украине, которое оказалось прогнозом погоды. Так шутливо во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших в воскресенье 31 марта.
"В связи с многочисленными просьбами прокомментировать ситуацию на Украине по состоянию на 1 апреля, информируем: из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля. Киев +9, Харьков +14, Одесса +14", - говорится в опубликованном видео. "В целом, все ясно", - констатировали в МИД.
❗ Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине ⤵#Россия #Украина #МИД #Москва #Киев pic.twitter.com/x1lykuRCxY— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 1 апреля 2019 г.
На данный момент ЦИК обработал 90% протоколов с избирательных участков. Во второй тур по имеющимся результатам пока проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которые набрали 30,26% и 15,99% голосов соответственно.