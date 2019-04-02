Штаб по электроснабжению создали в Венесуэле

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Штаб по электроснабжению начал работу в Венесуэле, где с 25 марта нет электричества из-за аварии на ГЭС "Эль-Гури".
По данным РИА Новости, возглавил штаб вице-президент страны Делси Родригес.
"Подобные штабы будут вновь созданы во всех штатах страны. Их председателями станут губернаторы", - заявил президент, выступление которого транслирует местное телевидение.
Отмечается, что сбои в поставках электроэнергии в Венесуэле привели к разрывам труб на объектах водоснабжения.
Масштабные отключения электроэнергии произошли по всей стране в конце прошлой недели, власти заявили о новых атаках на объекты электроснабжения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что утвердил месячный план восстановления системы электроснабжения и водоснабжения страны, предусматривающий регулирование нагрузки на энергосети. Кром того, власти продлили отмену занятий во всех учебных заведениях страны и установили сокращенный рабочий день.