Либо мы, либо они: США отказались продавать Турции F-35 из-за российских С-400

Контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. США прекратили поставки Турции материалов для истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

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Отмечается, что министерство обороны США потребовало от Турции "безусловного отказа" от российских зенитных ракетных С-400. Власти Турции ранее заявляли, что не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

Турция хотела приобрести не менее ста F-35 Lightining II. Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Контракт на поставку Турции ЗРК С-400, ставший причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, был заключен в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.