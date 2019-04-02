Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова

Лодка путешественника Федора Конюхова попала в череду штормов примерно неделю назад. Ранее ему удалось пережить 12-балльный шторм, когда волны поднимались до восьми метров.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане в понедельник 1 апреля, перевернулась и получила повреждения.

Лодка перевернулась целых три раза. Первый удар был самым сильным, судно затрещало. Сам Федор находился в это время кормовой каюте, сообщил сын путешественника и руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов в Instagram.

К двум часам ночи ветер стал стихать, но на палубу путешественник пока выйти не может, добавили в штабе. Неизвестно также, что происходит в носовом отсеке, есть ли там повреждения и не поступает ли вода.

"Связь с лодкой есть, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа", — говорится в сообщении.

Лодка Конюхова попала в череду штормов примерно неделю назад. Путешественнику довелось впервые пережить 12-балльный шторм, когда волны поднимались до восьми метров. Сейчас он находится в более чем двух тысячах километров от мыса Горн.

Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. Маршрут разбит на три этапа: в декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.

Конюхов приземлился в Австралии после кругосветки на воздушном шаре>>

Размер весельной лодки Конюхова "Акрос" — девять метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там хранятся продукты на 300 дней и оборудование. В корме расположена навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.