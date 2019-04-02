Автопилот Tesla взломали с помощью наклеек на дороге

Китайские ученые "обманули" автопилот Tesla и вывели автомобиль на встречную полосу.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Система адаптивного круиз-контроля Tesla Autopilot может не верно распознавать точки на асфальте, принимать их за дорожную разметку и сворачивать.

Сотрудники китайской компании, специализирующейся на информационной безопасности, Tencent Keen Security Lab доказали это, прикрепив небольшую наклейку на дорогу и таким образом отправили автопилот на встречную полосу, сообщает портал "360".

Также китайские ученые смогли активизировать стеклоочиститель автомобиля, продемонстрировав камере электрокара специальные изображения.

Кроме того, программисты получили удаленный доступ к бортовому компьютеру, что дало им возможность управлять углом поворота руля при помощи игрового геймпада.

Гендиректор Tesla Илон Маск похвалил исследовательскую группу Tencent за отчет об уязвимостях автопилота выпущенных его компанией машин.

"Солидная работа, как всегда", — написал бизнесмен в Twitter в ответ на публикацию специалистов.