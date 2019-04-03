Кусто с командой прибудут в Россию для помощи косаткам в Приморье

Ранее сообщалось, что Жан-Мишелm Кусто 4 апреля встретится с представителями министерства природных ресурсов России, проведет пресс-конференцию и вечером в тот же день вылетит во Владивосток.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын рассказал журналистам, что группа ученых во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто, старшим сыном известного океанографа Жака-Ива Кусто, получила российские визы и в скором времени вылетит в Россию для участия в спасении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, передает РИА Новости.

"Команда Кусто получила российские визы в посольстве России в Вашингтоне и готовится к отлету в Москву… Мы с нетерпением ждем приезда команды и очень надеемся, что Минприроды предоставит экспертам полный доступ к животным для оценки их состояния и разработки планов реабилитации", - сказал Лисицын.

На у экспертов 5 апреля запланированы встреча с администрацией края и 6-го - выезд в "китовую тюрьму". Лисицын подчеркнул, что фонд Кусто привлек одних из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. С Кусто приедут ученые Джефф Фостер, Кэти Фостер, Чарльз Виник, Гарри Рэйбин, Девид Гордон.

История с "китовой тюрьмой" получала огласку после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года рассказали о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда были проданы 15 таких млекопитающих. Подчеркивалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались у ужасных условиях недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили и содержали животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным Следственного комитета России, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года.

Свободу косаткам: морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы">>

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.