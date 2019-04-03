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Сноубордист устроил гонки с лавиной в Пиренеях

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за лавин

© Screenshot: ViralHog
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Ранее сообщалось, что благодаря снежной зиме и холодной весне горнолыжный сезон на горных курортах в Сочи продлен до середины мая.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы схода лавин в горах Краснодарского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС региона.

Красная поляна, архивное фото
© Sputnik / Артур Лебедев
Сход лавины в горах Сочи попал на видео

"Экстренное предупреждение. В горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно", - сказано в сообщении МЧС России.

По информации администрации Сочи, в горах курорта выше одной тысячи метров прогнозируется лавинная опасность.

Во вторник из-за снегопада и сильного тумана сноубордистка съехала с трассы и потерялась на одном из горных курортов в Сочи, ее нашли спасатели. В январе в результате схода лавины в горах Красной поляны погибли два человека.

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Теги:
лавины, Сочи


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