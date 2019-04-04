15:45 04 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.33
  • EUR73.42
Поиск

Эксперт: вскоре роботы транcформируют рынок труда

© Sputnik / Александр Овчаров
В мире
Получить короткую ссылку
8 0 0

Эксперт считает, что в значительной степени новые технологии, которые "прочно войдут в нашу жизнь", будут обеспечивать рост производительности труда.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Эксперт Всероссийского научно-исследовательского института труда, кандидат экономических наук Ирина Перова рассказала, что 71% рабочего времени сегодня относится к человеческим трудозатратам, 29% берут на себя машины, а к 2025 году этот показатель может перераспределиться до 48% и 52% соответственно, передает РИА Новости.

"В настоящее время отрицательные последствия роботизации смягчаются за счет относительно невысоких темпов внедрения роботов: сегодня все еще большая часть рабочего времени относится к человеческим трудозатратам, и 29% берут на себя машины. К 2025 году этот показатель может измениться до 48% и 52% соответственно - большую часть работы начнут выполнять машины", - сказала Перова.

Тем не менее, по ее мнению, в ближайшие пять лет развитие робототехники и искусственного интеллекта будет способствовать созданию 58 миллионов новых рабочих мест.

По теме

Будущее наступило: в Китае открыли отель с роботами
Дорогая уборщица: робот принят на работу в аэропорт Астаны
"Роскосмос" подготовит робота "Федора" к полету на МКС
Теги:
роботы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Mercedes собранный в России: завод Daimler открылся в Подмосковье
За чистый воздух: жители Маяка требуют закрытия городской свалки
За чистый воздух: жители Маяка требуют закрыть городскую свалку
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia