Эксперт: вскоре роботы транcформируют рынок труда

Эксперт считает, что в значительной степени новые технологии, которые "прочно войдут в нашу жизнь", будут обеспечивать рост производительности труда.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Эксперт Всероссийского научно-исследовательского института труда, кандидат экономических наук Ирина Перова рассказала, что 71% рабочего времени сегодня относится к человеческим трудозатратам, 29% берут на себя машины, а к 2025 году этот показатель может перераспределиться до 48% и 52% соответственно, передает РИА Новости.

"В настоящее время отрицательные последствия роботизации смягчаются за счет относительно невысоких темпов внедрения роботов: сегодня все еще большая часть рабочего времени относится к человеческим трудозатратам, и 29% берут на себя машины. К 2025 году этот показатель может измениться до 48% и 52% соответственно - большую часть работы начнут выполнять машины", - сказала Перова.

Тем не менее, по ее мнению, в ближайшие пять лет развитие робототехники и искусственного интеллекта будет способствовать созданию 58 миллионов новых рабочих мест.