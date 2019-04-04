Жан-Мишель Кусто: выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" может занять годы

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что выпустить в дикую природу косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, можно и нужно предстоящим летом.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Председатель общества "Будущее океана" Жан-Мишель Кусто заявил, что выпуск косаток и белух в дикую природу из "китовой тюрьмы" в Приморье может занять годы, передает РИА Новости.

"Все животные разные. Возможно, что для них нужно будет разное время выпуска. Пока мы просто не знаем. Мы надеемся, что большинство выпустят там, где их поймали. Возможно, для этого потребуются годы, мы просто еще не знаем", - сказал Кусто на пресс-конференции в Минприроды России.

В частности, у Кусто ранее ушло 4,5 года на выпуск в дикую природу морских млекопитающих - чтобы научить их охотиться в открытом море и не зависеть в будущем от человека.

В свою очередь, во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали, что стоимость выпуска на волю каждой косатки составит до 3 миллионов рублей.

"По самым предварительным данным, все эти затраты могут составить порядка двух-трех миллионов рублей на особь", - уверен заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Как рассказал ученый, для каждой косатки необходима индивидуальная транспортировочная ванна, сделанная по размеру животного. Кроме того, нужно привлечь команду тренеров, которая будет работать с животными от начала программы реабилитации до их выпуска.

"Перевозимые животные должны быть заранее подготовлены к транспортировке с помощью специально проводимых тренировок постепенно адаптироваться к условиям перевозки и быть в хорошем физическом состоянии", - отметили во ВНИРО.

Сама процедура выпуска также представляется довольно сложной процедурой. Во-первых, необходимо выбрать место - наиболее подходящее для скорой адаптации животных к естественной среде обитания с обильным количеством еды. При этом конкретный механизм реадаптации животных ученые обсудят на научном консилиуме, который состоится в десятых числах апреля, резюмировал Бизиков.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.