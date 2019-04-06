Обострение ситуации в Ливии: Совбез ООН призвал остановить бои

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Совет безопасности ООН призвал прекратить возобновившиеся боевые действия в Ливии и заявил, что привлечет к ответственности виновных в продолжении конфликта.

Члены Совбеза также выразили поддержку усилиям генерального секретаря ООН и спецпредставителя по Ливии по урегулированию кризиса, призвали стороны восстановить диалог и выполнять взятые на себя обязательства, сообщает РИА Новости.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу 6 апреля заявил, что Россия поддерживает усилия специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии Гасана Саламе по урегулированию ситуации. Дипломат также выразил надежду, что планируемая в Гадамасе конференция поспособствует разрешению кризиса в Ливии.

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии. Вмешательство альянса привело к тому, что страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности и рассадником терроризма, уверен дипломат.

Ранее командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Бойцы армии под командованием Хафтара без боев заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Аль-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.

Кризис в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаизем Сарраджем. Власти восточной страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE Россия заявила о желании помочь преодолеть разногласия по вопросу Ливии

ЛНА начала наступление на столицу для "освобождения от террористов" и уже взяла под контроль недействующий аэропорт Триполи. Также сообщалось, что бойцы армии под командованием маршала Халифы Хафтара без боя заняли несколько районов на юго-западе города.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать военных столкновений. По его словам, если бои начнутся, они будут "очень крупными".

Весной 2019 года в Ливии могут пройти всеобщие выборы. Таким путем ООН рассчитывает добиться формирования легитимных органов власти.