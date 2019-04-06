Лавров о конфликте в Ливии: стороны должны договориться сами

Россия выступила за то, чтобы ливийцы начали диалог без навязывания извне.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Россия поддерживает все политические силы в Ливии, они должны договориться между собой без навязывания извне, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем все ливийские политические силы для того, чтобы они договорились между собой, чтобы никто ничего им не навязывал", - цитирует министра РИА Новости.

В пятницу 5 апреля командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Бойцы армии под командованием Хафтара без боев заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Аль-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.

© Foto / Андрей Стенин Обострение ситуации в Ливии: Совбез ООН призвал остановить бои

В субботу 6 апреля Ливийская нацармия объявила об установлении контроля над всем международным аэропортом Триполи.

Конфликт в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаизем Сарраджем. Власти восточной страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).

ЛНА начала наступление на столицу для "освобождения от террористов" и уже взяла под контроль недействующий аэропорт Триполи. Также сообщалось, что бойцы армии под командованием маршала Халифы Хафтара без боя заняли несколько районов на юго-западе города.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать военных столкновений. По его словам, если бои начнутся, они будут "очень крупными".

Весной 2019 года в Ливии могут пройти всеобщие выборы. Таким путем ООН рассчитывает добиться формирования легитимных органов власти.