Не только хоббиты: удивительные секреты, ландшафты и звери Новой Зеландии

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Новая Зеландия — одна из самых загадочных стран мира: иногда она исчезает с карт. Средиземье, Мордор, Ородруин и катание на лыжах. О том, как и зачем ехать в Новую Зеландию, почему местные жители ходят на пляж с лопатами, где можно прогуляться с длинноногой петроикой и встретить эльфов, — в материале РИА Новости.

От Мордора до Ривенделла

Новая Зеландия, по словам очевидцев, — удивительное сочетание сразу нескольких климатических зон и разнообразных ландшафтов: горы, озера, леса, гроты и пещеры, гейзеры, пляжи и ледники.

CC0 / twiddleblat / Yellow Eyed Penguins Небольшая колония желтоглазых пингвинов на островах Окленд

Только в этой стране в один и тот же день можно прокатиться на серфе, позагорать на пляже и оказаться на горных склонах Южных Альп.

"Здесь можно встретить поразительное сочетание зеленых холмов, каньонов, горных вершин, скалистых побережий, тянущихся вдоль океана, — рассказывает Денис Власин, основатель образовательного агентства. — Благодаря разнообразию ландшафтов все эпизоды придуманного Джоном Толкином Средиземья из трилогии "Властелин колец" удалось отснять в пределах Северного и Южного островов".

Например, Мордор снимали на двух горнолыжных курортах в центральной части Северного острова — Факапапа и Тукино в национальном парке Tongariro National Park. Там же находится и знаменитая гора Ородруин (Роковая гора), где было уничтожено Кольцо всевластия.

CC0 / Christopher Frahm / Tongariro-National-Park-21 Christopher Frahm / Tongariro-National-Park-21

Долина эльфов Ривенделл — национальный парк "Кахуранги" в северной части Южного острова. Появляется в фильмах и гора Виктория, одна из главных достопримечательностей столицы Новой Зеландии Веллингтона.

Месяц на визу и сутки — на перелет

Из России попасть в мир Толкина непросто: время в пути — больше суток, а перед этим необходимо получить визу. "Срок рассмотрения документов, по информации консульства, — месяц, но обычно ее выдают за две недели, — рассказывает Константин Денисов, исполнительный директор туркомпании. Получить ее несложно, но нужно иметь историю путешествий по США, Великобритании или странам Шенгена, работу, деньги на счету".

Кроме этого, по словам экспертов, необходимо написать заявление без ошибок и исправлений — даже неразборчивый почерк может стать причиной отказа в визе. Бумаги следует заполнить на английском языке, а перевод заверить печатью организации или нотариально.

CC0 / пресс-служба Kiwi Education Окленд, Новая Зеландия

Прямых рейсов из России в Новую Зеландию нет. "Оптимально лететь с пересадкой в азиатских городах: Гонконге, Пекине, Сеуле, Бангкоке или Сингапуре. Также есть возможность добраться через Дубай, — рассказывает Денис Власин. — Как правило, дешевле всего россиянам обходится авиаперелет в Окленд". Средняя стоимость — примерно 90 тысяч рублей.

"В последние три года самые дешевые авиабилеты из России в Новую Зеландию можно купить на период с марта по июнь: цена падает ниже 50 тысяч рублей за авиабилет туда-обратно экономклассом, — говорит сотрудник пресс-службы сайта бронирований Григорий Луговой. — Самые дорогие месяцы для полета в Новую Зеландию — август и декабрь, стоимость билета в оба конца — от 75 тысяч рублей".

Стандартный двухнедельный групповой тур обойдется примерно в 200 тысяч рублей (без авиаперелета).

Из зимы — в лето

Когда в России лето, в Новой Зеландии — зима, и наоборот. Планируя поездку, это нужно учитывать. Но, по словам экспертов, отдыхать в стране можно круглый год — на островах представлено несколько климатических зон, от субтропиков на севере до умеренно прохладного климата на юге и в центральной части.

CC BY-SA 3.0 / David Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New Zealand Национальный парк "Абель-Тасман" в Новой Зеландии

Туристам предлагают посетить национальный парк "Абель-Тасман" на севере Южного острова. Он знаменит песчаными пляжами, бирюзовой водой и нетронутыми лесами.

В природном парке "Фьордленд" туристы увидят фантастический водопад Сазерленд, самый высокий в Океании (580 метров). А подвесной мост Каварау известен как родина банджи-джампинга, именно здесь состоялись первые подобные прыжки.

CC BY 2.0 / TravelingOtter / Kawarau Bridge Bungee - Near Queenstown Подвесной мост Каварау в Новой Зеландии

Город Роторуа на Северном острове в нескольких часах езды на автомобиле от Окленда — уникальная геотермальная территория, одна из шести вулканических зон, Уаи-о-Тапу — в переводе с маори — "Священные воды".

Здесь же — уникальный комплекс пещер Вайтомо, известных тысячами светлячков (удивительная иллюминация), и горячий пляж с подземными источниками, куда новозеландцы приходят с лопатами: они роют небольшие ямки, мгновенно заполняющиеся горячей водой.

CC BY-SA 4.0 / Манько Марко / Waitomo caves with the glowworms / Cropped image Пещера светлячков Вайтомо в Новой Зеландии

Ну и, конечно, "Хоббитон". "Вымышленная деревушка в стране Шир, где обитают хоббиты Толкина, была специально построена в районе Матамата на Северном острове, — рассказывает Денис Власин. — Режиссер Питер Джексон не захотел снимать фанерные декорации, а потому поселение хоббитов со всеми домиками и садами здесь отстроили по-настоящему".

Они живут только здесь

Больше, чем вымышленные хоббиты, туристов удивляют реальные обитатели Новой Зеландии. Например, птица киви, которую очень непросто увидеть (бескрылое пернатое активно только ночью).

CC0 Птицы киви в Новой Зеландии

Другой эндемик — единственный в мире альпийский попугай кеа. А ящерица туатара — последняя из выживших рептилий с доисторических времен, за что ее называют живым динозавром. В Новой Зеландии также обитает редкий вид — желтоглазый (или великолепный) пингвин.

CC0 Ящерица туатара

Одно из самых удивительных созданий — длинноногая петроика. Эта птица не боится людей и спокойно прогуливается рядом с путешественниками.

Среди редких растений — серебряный папоротник, достигающий десяти метров в высоту, новозеландское рождественское дерево похутукава с большой округлой кроной и узнаваемыми красными цветами.

Десять овец на одного человека

Аутентичной новозеландской кухни не существует. "Меню в современной Новой Зеландии — это смешение полинезийской, англосаксонской и азиатской традиций, — говорит Денис Власин. — Любителям гастрономического отдыха стоит попробовать стейки и бургеры с местной говядиной, бараниной, свининой и олениной".

Про баранину — отдельный разговор. В Новой Зеландии особенно развито овцеводство: по статистике, на одного жителя приходится десять овец.

© Depositphotos / RobertCHG Международный аэропорт Веллингтон, Новая Зеландия

Здесь также можно попробовать морепродукты высокого качества — лобстеры, устрицы, мидии, гребешки и моллюски. Одним из лучших в мире считается новозеландское белое вино.

Несмотря на все это, Новую Зеландию нередко забывают отметить на картах мира. Год назад местным властям даже пришлось организовать кампанию "Вернем Новую Зеландию на карты!" (Get New Zealand on the map again!).