Минобороны России обнародовало документы о боях за Крым времен Великой Отечественной войны

Крымская наступательная операция советских войск началась семьдесят пять лет назад, восьмого апреля 1944 года.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Минобороны опубликовало уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства. © Sputnik / Наталья Селиверстова Минобороны России впервые рассекретило данные "военной казны" с петровских времен

Крымская наступательная операция проводилась силами четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Завершилась операция полным разгромом 17-й армии вермахта спустя месяц — 12 мая.

Опубликованные документы ранее находились под грифом секретности и были доступны исключительно узкому кругу историков. Основная их часть посвящена боям за Севастополь, Симферополя, Судак, Ялту и Керчь в ходе операции.

"Материалы наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск", - сказано в сообщении.

Документы первых дней Великой Отечественной рассекретило Минобороны России>>

В ведомстве подчеркнули, что публикация также имеет целью противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов войны.