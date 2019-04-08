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Партизанское движение в Крыму во время Великой Отечественной Войны

Минобороны России обнародовало документы о боях за Крым времен Великой Отечественной войны

© Sputnik / Израиль Озерский
В мире
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Крымская наступательная операция советских войск началась семьдесят пять лет назад, восьмого апреля 1944 года.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Минобороны опубликовало уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Крымская наступательная операция проводилась силами четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Завершилась операция полным разгромом 17-й армии вермахта спустя месяц — 12 мая.

Опубликованные документы ранее находились под грифом секретности и были доступны исключительно узкому кругу историков. Основная их часть посвящена боям за Севастополь, Симферополя, Судак, Ялту и Керчь в ходе операции.

"Материалы наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск", - сказано в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что публикация также имеет целью противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов войны.

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Теги:
Министерство обороны РФ, Крым, Великая Отечественная война (1941-1945)


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