Глава Приморья: косаток из "китовой тюрьмы" вернут в дикую природу

Председатель общества "Будущее океана" Жан-Мишель Кусто ранее заявил, что выпуск косаток и белух в дикую природу из "китовой тюрьмы" в Приморье может занять годы.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье в дикую природу, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, передает РИА Новости.

"Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду", - сказал губернатор Приморья.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Свободу косаткам: морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы">>

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.