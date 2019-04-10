Незавидное наследство: какие проблемы придется решать новому президенту Украины

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Будущему президенту Украины, кто бы ни занял этот пост, не позавидуешь. После вступления в должность ему придется что-то делать с внешними долгами и дефицитом госбюджета, да и конфликт в Донбассе уже пять лет требует разрешения, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины

При этом с экономическими проблемами придется столкнуться сразу после инаугурации. Уже в мае-июне Киев должен выплатить 4 миллиарда долларов долгов, а всего за год более 17 миллиардов долларов. Между тем Нацбанк Украины сообщил о замедлении экономического роста в 2019 году до 2,5% после 3,3% в прошлом году. Кроме того, по данным Минфина, только за первые два месяца этого года дефицит госбюджета вырос в 8,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Однако, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, в первую очередь новый глава государства займется формированием своей команды и подготовкой к выборам в Верховную раду, которые планируется провести осенью. А вопросы, волнующие большинство украинцев, в частности нищета и конфликт в Донбассе, уйдут на второй план.

Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Основные проблемы

Уже несколько лет подряд все социологические исследования на Украине показывают одну и ту же картину – граждан все больше тревожат бедность и конфликт в Донбассе. Недовольство населения также вызывает повышение тарифов на газ и коммунальные услуги. В преддверии президентских выборов они взлетели вверх, несмотря на обещания властей.

Кроме того, только за минувший год украинцам стало на 70% дороже варить борщ, хлебная корзина выросла в цене на 26%, молочная и мясная - на 12%, а бакалейная – на 14%. При этом гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что цены на продукты будут только расти.

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По его мнению, рост цен связан с тем, что прямо перед выборами власти повысили пенсии, провели единоразовые выплаты и монетизацию субсидий на коммунальные тарифы.

"Первые отчеты говорят о том, что значительное количество людей эти деньги (монетизацию субсидий – ред.) задержали и не оплатили коммунальные услуги. Эти деньги, прежде всего, пошли на продуктовый рынок. Это существенно влияет на ценообразование, поэтому мы будем видеть в апреле подорожание увеличенными темпами хлеба, круп", - добавил Дорошенко.

При этом в мае грядет еще одно повышение цен на газ, поскольку Международный валютный фонд, который является одним из основных кредиторов Украины, требует, чтобы цены на "голубое топливо" соответствовали рыночным. Перед выборами кабмин отменил фиксированную цену на газ для населения, разрешив компании "Нафтогаз Украина" устанавливать стоимость самостоятельно. Таким образом в правительстве хотели снизить цену на "голубое топливо", однако не исключено, что новому президенту сразу после инаугурации, которая должна пройти в начале июня, придется решать этот вопрос с МВФ.

Помимо этого, только в 2019 году Киев должен погасить долги в размере более 17 миллиардов долларов, из них 4 миллиарда нужно выплатить уже в мае-июне. И все это на фоне замедления экономического роста и увеличения дефицита бюджета.

Самым тяжелым в таком незавидном политическом наследстве является длящийся уже пять лет конфликт в Донбассе. Расходы на армию съедают львиную долю госбюджета - ежегодно власти выделяют на поддержание обороноспособности 5% ВВП.

Переходный период

После инаугурации нового президента на Украине начнется переходной период, и эксперты не ждут от него ничего хорошего.

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

"Высока вероятность новой конституционной реформы с целью ограничения полномочий президента. Высока вероятность в этот период референдумов по ключевым вопросам и досрочных парламентских выборов уже после выборов осенью 2019 года", - считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он также полагает, что независимо от того, кто займет пост президента - Зеленский или Порошенко - главе государства придется формировать новую команду.

"Кадровый вопрос - он первый будет на самом деле. Около тысячи вакансий придется заполнить новому президенту, если он будет новый. Старому все равно придется обновить эти вакансии, начиная с министров в правительстве, заканчивая членами НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – ред.)", - сказал РИА Новости Бортник.

Кроме того, отмечает эксперт, новому президенту придется столкнуться с долговым кризисом.

"После индексации пенсий и монетизации субсидий и всего остального увеличился дефицит государственного бюджета. Многие из этих издержек не были заложены в госбюджете. Это необходимо будет сразу же решать", - подчеркивает политолог.

Также внимание президента будет сосредоточено на парламентских выборах, которые пройдут осенью 2019 года. Главе государства с парламентско-президентской формой правления необходимо будет сформировать в Верховной раде подконтрольное ему большинство, чтобы успешно проводить свою политику.

Партия действующего президента "Блок Петра Порошенко" сейчас имеет самую большую фракцию в Раде, а партия Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами.

Не до Донбасса

По мнению экспертов, новый президент сможет заняться урегулированием конфликта в Донбассе не ранее конца 2019 – начала 2020 года.

"Реально к диалогу кандидат (новый президент – ред.) приступит только после, наверное, парламентских выборов, после определения новой коалиции и формирования нового правительства, после понимания того баланса, который сложится в парламенте", - отметил Бортник.

© Sputnik / Стрингер Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать Донбасс

Украинский политолог Елена Дяченко также считает, что новому главе государства сначала необходимо будет обеспечить принятие законопроектов, необходимых для выполнения минских соглашений по Донбассу.

"Законопроекты, которые необходимы для выполнения минских соглашений, например, разработал "Оппозиционный блок". Они зарегистрированы и висят, действующую коалицию они не интересуют… Есть необходимость выполнения таких законопроектов независимо от того, какая фамилия будет у президента", - сказала она РИА Новости.

В то же время Дяченко подчеркнула, что новому президенту необходимо сконцентрировать усилия не только на ситуации в Донбассе, но и борьбе с бедностью.

"Что касается второй главной проблемы для страны – бедности, то, возможно, сотрудничество с МВФ – это путь к углублению этой проблемы, а не решение ее",- полагает она.

Было бы желание

Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие у Зеленского политического опыта не будет помехой, если он действительно возьмется за решение основных украинских проблем. По крайней мере, наличие у Порошенко такого опыта точно ничего не гарантирует, поскольку за пять лет его президентства ситуация с бедностью не улучшилась, а конфликт в Донбассе все еще далек от разрешения.

"У Порошенко есть команда, но пять лет идет война и усугубляется ситуация с бедностью. Получается, что наличие команды никак не влияет на желание или нежелание решать проблемы страны… Можно иметь ресурсы, но не решать проблему, а можно быть Зеленским, который никогда не был в политике, и он либо будет решать их, либо не будет", - отметила Дяченко.

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Дорошенко уверен, что Зеленскому удастся поднять украинскую экономику за счет иностранного капитала.

"Я солидарен с оценкой иностранных дипломатов на Украине, что президент Зеленский даст значительно больше прироста иностранных инвестиций, чем президент Порошенко", - написал он на своей странице в Facebook.

Дорошенко напомнил, что при правлении Порошенко украинцы не увидели большого роста экономики, продвижения отечественной продукции за границей и привлечения иностранных инвестиций на Украину.