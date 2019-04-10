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Вглядываться в бездну: опубликованы первая в мире фотография черной дыры

© Foto / Event Horizon Telescope Collaboration
В мире
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Астрономы впервые в истории получили четкое изображение сверхмассивной черной дыры.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87, сообщает РИА Новости.

"Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом", - заявил астроном Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Отмечается, что кольцо огня, которое можно увидеть на снимке, порождено огромной силой гравитации этого объекта.

Сегодня большинство астрономов считает, что в центре всех галактик обитают сверхмассивные черные дыры — объекты массой в миллионы и миллиарды Солнц, непрерывно захватывающие и поглощающие материю, часть которой "пережевывается" черной дырой и выбрасывается в виде джетов — тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

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Теги:
наука, астрономы, черная дыра


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