Вглядываться в бездну: опубликованы первая в мире фотография черной дыры

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии черной дыры в центре Млечного Пути и галактики M87, сообщает РИА Новости.

"Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом", - заявил астроном Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Отмечается, что кольцо огня, которое можно увидеть на снимке, порождено огромной силой гравитации этого объекта.

Сегодня большинство астрономов считает, что в центре всех галактик обитают сверхмассивные черные дыры — объекты массой в миллионы и миллиарды Солнц, непрерывно захватывающие и поглощающие материю, часть которой "пережевывается" черной дырой и выбрасывается в виде джетов — тонких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.