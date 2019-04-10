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Судно, затонувшее более трех с половиной тысяч лет назад, нашли у берегов Антальи

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Археологи из анталийского Средиземноморского университета обнаружили обломки корабля, затонувшего у берегов Антальи 3600 лет назад.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Торговое судно, нагруженное медными слитками общим весом в полторы тонны и затонувшее около 3600 лет назад, найдено у средиземноморского побережья Турции в районе Антальи, сообщает РИА Новости.

Обломки 14-метрового корабля, который перевозил первые в мире промышленные товары, датируются специалистами примерно 1600 годом до нашей эры.

Судно было обнаружено исследовательской группой археологов из анталийского Средиземноморского университета. По мнению ученых, корабль направлялся в Эгейское море и затонул из-за шторма.

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Теги:
археология, Анталья (провинция)


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