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Мадуро: в США руководят последователи Адольфа Гитлера

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (75)
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Ранее правительство Венесуэлы заявило о выходе из Организации американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета организации признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в США правят последователи Адольфа Гитлера, передает РИА Новости.

"Думаю, что Адольф Гитлер - на другой стороне. Расисты, фашисты не правят в Венесуэле, они правят более к северу. В Венесуэле правит народ", - заявил Мадуро.

По мнению Мадуро, вице-президент США Майк Пенс сравнил его с Гитлером и призвал мир объединиться, чтобы бороться с ним. "Но я простой человек, из народа, рабочий человек, я гуманист, глубокий христианин. Никогда в жизни я не отдавал приказа вторгнуться куда-то, и я этого не сделаю, мы этого не сделаем", - сказал Мадуро.

© Sputnik / Карлос Эррера
Венесуэла выйдет из Организации американских государств

"Мы не народ с военными базами по всему миру, как вы, господин Пенс, у вас 800 военных баз в мире. Оккупируете, вторгаетесь, бомбардируете народы мира в течение десятилетий, поддерживаете государственные перевороты. Я христианин, революционер, социалист от Христа, боливарианец, обученный на ценностях, примере и мыслях нашего освободителя Симона Боливара", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Кроме того, Мадуро рассказал  о том, что Венесуэла нейтрализует от двух до четырех атак в день на свою систему энергоснабжения.

"Работники электроэнергетического сектора не спят, они 24 часа в сутки оберегают систему от атак. Каждый день мы нейтрализуем две-три-четыре атаки на систему энергоснабжения. Вы должны это знать", - сказал он.

Николас Мадуро также дал обещание населению, предпринимателям и производителям, что в стране будет продолжена работа по преодолению тяжелых последствий террористической атаки на электроэнергетику страны.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© AFP 2019 / Yuri Cortez
Страны "Большой семерки" обеспокоены присутствием российских военных в Венесуэле

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (75)

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Теги:
Венесуэла, Николас Мадуро


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