Опрос выявил фаврита второго тура выборов президента Украины

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, рейтинг Петра Порошенко при этом составляет 24%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Социологической группы "Рейтинг".

"Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% - за Владимира Зеленского, 24% - за Петра Порошенко. Еще 15% - не определились", - сказано в сообщении.

Порядка 41% избирателей, собирающихся поддержать Зеленского, отметили, что они отдают голос скорее не за него, а "против Петра Порошенко", свидетельствуют данные опроса.

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Опрос проводился с 5 по 10 апреля во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 3 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

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Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.