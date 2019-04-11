МИД России предостерег сограждан от посещения Судана

Министр обороны Судана Ауф ибн Авад в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль рассчитывает, что политики и силовые структуры в Судане будут максимально ответственны и не допустят дальнейшей эскалации.

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Министр обороны Судана Ауф ибн Авад ранее в четверг объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца.

"В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения ее дальнейшей эскалации. Мы призываем к урегулированию возникших внутрисуданских проблем мирными демократическим средствами на основе широкого национального диалога", - сказала Захарова.

"С учетом осложнения ситуации в сфере безопасности в Судане МИД России рекомендует российским гражданам в настоящее время воздерживаться от посещения этой страны", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Протесты в Судане

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года проходят народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но со временем вылились в требования смены политического режима президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

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Эпицентром протестов стало Министерство обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.